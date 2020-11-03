«Люблю и горжусь!» Рудковская поздравила Плющенко с днём рождения

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, поздравила мужа с днём рождения. Сегодня, 3 ноября, Плющенко исполнилось 38 лет.

«С днём рождения, наш чемпион! Женечка, с днём рождения, пусть исполняются все твои мечты! Я очень тебя люблю и горжусь тобой! Спасибо, что ты всегда рядом. С днём рождения, Женя», — написала Рудковская в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографиям с Плющенко.

Посмотреть снимки можно в «инстаграме» Яны Рудковской.

Плющенко — двукратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, четырёхкратный победитель финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпион мира среди юниоров, 10-кратный чемпион России.