Топалов — о партнёрше по «Ледниковому периоду» Ильиных: может и послать

Российский певец Владислав Топалов поделился мнением о своей партнёрше по шоу «Ледниковый период» — олимпийской чемпионке по фигурному катанию Елене Ильиных.
«Ты видишь в телевизоре и спорте одну картинку, а когда знакомишься с человеком, понимаешь, насколько там всё больше, интереснее. Она для меня в какой-то степени учитель – не в фигурном катании, а по жизни, потому что я, знаете, давно никому не подчинялся. Я сам себе хозяин, а тут она как бы главный человек, ещё и женщина, которая может на меня наорать, может послать. Это хороший жизненный урок, напоминающий о смирении, терпении, дисциплине, понимании, добродушии», — рассказал в интервью People Talk Топалов.
Елена Ильиных и её партнёр Никита Кацалапов на Олимпийских играх 2014 года в Сочи завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду.
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