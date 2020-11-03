Сын Плющенко попробует себя в качестве актёра

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, также известный как Гном Гномыч, получил возможность сыграть первую роль в кино. Дебют в качестве актёра стал возможен благодаря российской телеведущей и продюсеру Тине Канделаки. Об этом она сообщила на своей странице в "Инстаграме".
Канделаки является одним из продюсеров сериала «Чума». Проект уже продемонстрировал впечатляющие результаты. В первом сезоне комедийного сериала рассказывалась история о жителях вымышленного городка Нищбург, которые оказались запертыми в замке на карантине.
Отмечается, что семилетний Саша сыграет в проекте эпизодическую роль. Примечательно, что он уже заявлял о желании попробовать себя в качестве актёра.
Сын Плющенко регулярно выступает на различных шоу. Самого Евгения уже не раз критиковали за чрезмерную медийность сына.
- 3 ноября 2020
-
18:36
-
18:03
-
16:29
-
15:21
-
15:16
-
15:13
-
14:28
-
12:27
-
12:04
-
11:52
-
11:13
-
10:31
-
09:10
-
00:37
-
00:13
- 2 ноября 2020
-
23:36
-
23:14
-
22:27
-
21:47
-
19:42
-
18:52
-
17:21
-
16:32
-
15:43
-
14:39
-
14:11
-
13:56
-
12:22
-
11:01
-
10:23
-
09:40
-
09:16
- 1 ноября 2020
-
23:19
-
22:58
-
21:06