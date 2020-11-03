Сын Плющенко попробует себя в качестве актёра

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, также известный как Гном Гномыч, получил возможность сыграть первую роль в кино. Дебют в качестве актёра стал возможен благодаря российской телеведущей и продюсеру Тине Канделаки. Об этом она сообщила на своей странице в "Инстаграме".

Канделаки является одним из продюсеров сериала «Чума». Проект уже продемонстрировал впечатляющие результаты. В первом сезоне комедийного сериала рассказывалась история о жителях вымышленного городка Нищбург, которые оказались запертыми в замке на карантине.

Отмечается, что семилетний Саша сыграет в проекте эпизодическую роль. Примечательно, что он уже заявлял о желании попробовать себя в качестве актёра.

Сын Плющенко регулярно выступает на различных шоу. Самого Евгения уже не раз критиковали за чрезмерную медийность сына.