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Сын Плющенко попробует себя в качестве актёра

Сын Плющенко попробует себя в качестве актёра
Фигурное катание 0

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр, также известный как Гном Гномыч, получил возможность сыграть первую роль в кино. Дебют в качестве актёра стал возможен благодаря российской телеведущей и продюсеру Тине Канделаки. Об этом она сообщила на своей странице в "Инстаграме".

Канделаки является одним из продюсеров сериала «Чума». Проект уже продемонстрировал впечатляющие результаты. В первом сезоне комедийного сериала рассказывалась история о жителях вымышленного городка Нищбург, которые оказались запертыми в замке на карантине.

Отмечается, что семилетний Саша сыграет в проекте эпизодическую роль. Примечательно, что он уже заявлял о желании попробовать себя в качестве актёра.

Сын Плющенко регулярно выступает на различных шоу. Самого Евгения уже не раз критиковали за чрезмерную медийность сына.

Семилетний сын Плющенко рассказал, кто ведёт его «инстаграм»
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