Евгений Плющенко в «Инстаграме» ответил на поздравления с днём рождения

Евгений Плющенко, которому сегодня, 3 ноября, исполняется 38 лет, на своей странице в «Инстаграме» ответил на поздравления.
«Спасибо всем за поздравления! Я счастлив, что у меня столько друзей и это очень здорово», — написал фигурист.
Посмотреть фотографии можно на странице Евгения Плющенко в "Инстаграме".
Именинник опубликовал фотографии с сыном Александром и женой – телеведущей Яной Рудковской. Помимо этого Плющенко продемонстрировал подаренный торт, на котором можно заметить надпись «Ангелы Плющенко", а также фигурку самого фигуриста, в победной позе поднявшего вверх руки.
Плющенко является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, трёхкратным чемпионом мира, семикратным чемпионом Европы, четырёхкратным победителем финалов Мировой серии Гран-при по фигурному катанию, чемпионом мира среди юниоров, 10-кратным чемпионом России.
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