Зрители смогут посетить этап Кубка России по фигурному катанию в Казани

Организаторы четвёртого этапа Кубка России по фигурному катанию решили провести мероприятие в присутствии болельщиков. Соревнования пройдут в Казани с 8 по 12 ноября.
«Продажа билетов ведётся не более чем на 70% зрительских мест, то есть максимально возможная квота продаж — 2330 человек, и из этого числа продано менее 70%. На соревнования будут пускать строго в масках с прохождением термометрии на входе. Зоны для просмотра соревнований для спортсменов, тренеров, судей, официальных лиц, гостей и прессы будут отдельными, также все группы зрителей разделены по зонам.
Во всех задействованных помещениях контроль за выполнением всех требований осуществляет Роспотребнадзор. Также под строгим контролем место проживания и питания спортсменов, тренеров, судей», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства спорта Республики Татарстан.
Журналисты смогут посетить соревнование при наличии отрицательного теста на COVID-19. В микст-зоне смогут находиться не более пяти корреспондентов.
Первый канал покажет произвольную программу фигуристок.
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