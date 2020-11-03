Коляда, Алиев, Худайбердиева и Базин выступят на фестивале «Влюблённые в фигурное катание»

В фестивале «Влюблённые в фигурное катание» примут участие чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев, серебряный призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях Михаил Коляда, а также фигуристы Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Об этом организаторы фестиваля сообщили изданию Nevasport.
В рамках фестиваля пройдут первый этап Кубка города Москвы и соревнования среди взрослых любителей Mozer Team. Кульминацией фестиваля станет гала-вечер, во время которого выступят мировые звёзды фигурного катания Алина Загитова, Артур Даниелян, Хавьер Фернандес, танцевальные дуэты Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, спортивная пара Татьяна Волосожар/Максим Траньков.
Мероприятие будет проходить с 6 по 7 ноября в Москве на «ЦСКА-Арене».
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