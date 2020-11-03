«А стоит ли это того?» Ольга Бузова — об участии в «Ледниковом периоде»

Телеведущая и певица Ольга Бузова, выступающая в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьёвым в шоу «Ледниковый период», рассказала на своей странице в «Инстаграме», что для неё означает участие в телевизионном шоу.
«Каждый день клею пластыри на пальчики, надеваю тренировочный костюм, наколенники, затягиваю шнурки своих коньков и выхожу на лёд. Мир для меня на эти часы словно замирает… Есть только лёд, наша музыка, партнёр и тренеры.
Полностью погружаюсь в этот процесс. Если бы год назад мне кто-то сказал, что буду кружить в поддержках, я бы рассмеялась, а теперь это моя реальность. Ещё раз убеждаюсь, что в жизни всё возможно. И вот вспоминаю, как в детстве смотрела фигурное катание с замиранием сердца, а теперь смогла прикоснуться к этому потрясающему спорту. Даже больше чем спорту — это искусство. Низкий поклон и уважение всем фигуристам.
Прыжки, вращения, скольжение, падения и взлёты, многочасовые тренировки, постоянная боль...
Вы спросите: «Оля, а это стоит того?!» Мой ответ: «Да, да и ещё раз да!» — поделилась с подписчиками Ольга.
Посмотреть фотографию можно на странице Ольги Бузовой в "Инстаграме".
- 3 ноября 2020
-
23:15
-
22:45
-
21:17
-
19:50
-
19:34
-
18:36
-
18:03
-
16:29
-
15:21
-
15:16
-
15:13
-
14:28
-
12:27
-
12:04
-
11:52
-
11:13
-
10:31
-
09:10
-
00:37
-
00:13
- 2 ноября 2020
-
23:36
-
23:14
-
22:27
-
21:47
-
19:42
-
18:52
-
17:21
-
16:32
-
15:43
-
14:39
-
14:11
-
13:56
-
12:22
-
11:01
-
10:23