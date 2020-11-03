«А стоит ли это того?» Ольга Бузова — об участии в «Ледниковом периоде»

Телеведущая и певица Ольга Бузова, выступающая в паре с олимпийским чемпионом по фигурному катанию Дмитрием Соловьёвым в шоу «Ледниковый период», рассказала на своей странице в «Инстаграме», что для неё означает участие в телевизионном шоу.

«Каждый день клею пластыри на пальчики, надеваю тренировочный костюм, наколенники, затягиваю шнурки своих коньков и выхожу на лёд. Мир для меня на эти часы словно замирает… Есть только лёд, наша музыка, партнёр и тренеры.



Полностью погружаюсь в этот процесс. Если бы год назад мне кто-то сказал, что буду кружить в поддержках, я бы рассмеялась, а теперь это моя реальность. Ещё раз убеждаюсь, что в жизни всё возможно. И вот вспоминаю, как в детстве смотрела фигурное катание с замиранием сердца, а теперь смогла прикоснуться к этому потрясающему спорту. Даже больше чем спорту — это искусство. Низкий поклон и уважение всем фигуристам.



Прыжки, вращения, скольжение, падения и взлёты, многочасовые тренировки, постоянная боль...

Вы спросите: «Оля, а это стоит того?!» Мой ответ: «Да, да и ещё раз да!» — поделилась с подписчиками Ольга.

Посмотреть фотографию можно на странице Ольги Бузовой в "Инстаграме".