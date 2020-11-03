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«Мы друг другу импонируем». Соколовский — о партнёрше по «Ледниковому периоду» Бобровой

«Мы друг другу импонируем». Соколовский — о партнёрше по «Ледниковому периоду» Бобровой
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Российский певец Влад Соколовский рассказал, как складываются отношения с партнёршей по шоу «Ледниковый период» — олимпийской чемпионкой Екатериной Бобровой.

«Взаимодействие с Катей прекрасное. По-человечески мы реально друг другу импонируем. У нас есть взаимопонимание.

При этом мы — два характера. Сложных. Оба упёртые. Но находим общий язык. Иногда, когда Катю начинает от чего-то трясти, я её успокаиваю и становлюсь, так скажем, «принимающей стороной». А когда меня взрывает, Катя тоже не лезет на рожон — она чётко понимает психологически, как нужно себя вести в таких ситуациях.

У нас были какие-то споры, но буквально пару раз за весь проект. Чисто принципиальные. Однако мы понимали, что эти разговоры глупые, поэтому быстро их заканчивали. Потом отходили… Сейчас всё нормально», — приводит слова Соколовского Федеральное агентство новостей.

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