Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Опубликован обновлённый список участников четвёртого этапа Кубка России

Опубликован обновлённый список участников четвёртого этапа Кубка России
Фигурное катание / Кубок России 0

Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала обновленный список участников четвёртого этапа Кубка страны. Соревнования пройдут в Казани с 8 по 12 ноября.

Чемпион мира среди юниоров-2018 года Алексей Ерохов не примет участие в мужском одиночном катании. Вместо него в предварительном списке значится Егор Рухин. В женском катании вместо Виктории Пфеффер выступит Анастасия Тараканова, а в соревнованиях спортивных пар не примут участие Мария Павлова и Илья Спиридонов.

Организаторы решили провести мероприятие в присутствии болельщиков. Журналисты смогут посетить соревнование при наличии отрицательного теста на COVID-19. Одновременно в микст-зоне смогут находиться не более пяти корреспондентов.

Зрители смогут посетить этап Кубка России по фигурному катанию в Казани
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020