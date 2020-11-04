Опубликован обновлённый список участников четвёртого этапа Кубка России

Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала обновленный список участников четвёртого этапа Кубка страны. Соревнования пройдут в Казани с 8 по 12 ноября.

Чемпион мира среди юниоров-2018 года Алексей Ерохов не примет участие в мужском одиночном катании. Вместо него в предварительном списке значится Егор Рухин. В женском катании вместо Виктории Пфеффер выступит Анастасия Тараканова, а в соревнованиях спортивных пар не примут участие Мария Павлова и Илья Спиридонов.

Организаторы решили провести мероприятие в присутствии болельщиков. Журналисты смогут посетить соревнование при наличии отрицательного теста на COVID-19. Одновременно в микст-зоне смогут находиться не более пяти корреспондентов.