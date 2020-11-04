Татьяна Тарасова показала брошку-черепаху, которую наденет на «Ледниковый период». Фото

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии брошки в форме черепахи, которая, по её словам, украсит её костюм в ближайшем выпуске телешоу «Ледниковый период». Напомним, Тарасова является председателем жюри «Ледникового периода».

«Про свою коллекцию черепах я уже не раз рассказывала. Многие экспонаты, их фото загружены на мой сайт, в альбом. Статуэтки и мягкие игрушки, стеклянные и металлические, от дорогих дизайнеров и обычные сувениры от друзей и болельщиков.

А сегодня — черепаха-брошка. Да, бывают и такие. В ближайшем выпуске «Ледникового периода» она украсит мой костюм», — подписала она фотографии.

Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.