Татьяна Тарасова показала брошку-черепаху, которую наденет на «Ледниковый период». Фото
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии брошки в форме черепахи, которая, по её словам, украсит её костюм в ближайшем выпуске телешоу «Ледниковый период». Напомним, Тарасова является председателем жюри «Ледникового периода».
«Про свою коллекцию черепах я уже не раз рассказывала. Многие экспонаты, их фото загружены на мой сайт, в альбом. Статуэтки и мягкие игрушки, стеклянные и металлические, от дорогих дизайнеров и обычные сувениры от друзей и болельщиков.
А сегодня — черепаха-брошка. Да, бывают и такие. В ближайшем выпуске «Ледникового периода» она украсит мой костюм», — подписала она фотографии.
Посмотреть фотографии можно в «инстаграме» Татьяны Тарасовой.
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