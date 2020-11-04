«Я не опоздала и не задержалась!» Навка на день позже поздравила Плющенко с днём рождения
Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка поздравила двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко с днём рождения. Вчера, 3 ноября, Плющенко исполнилось 38 лет.
«Дорогой мой Евгений, я не опоздала и даже не задержалась! Всего лишь захотелось продлить атмосферу праздника на день!
Вчера тебе многие и много пожелали, поздравили, и, конечно же, самого замечательного, а я сегодня и всегда желаю тебе наточенных коньков, ровного льда, профессионального вдохновения, долгих лет жизни, семейного счастья и внутренней гармонии! Пусть счастье длится 24/7 в окружении твоих самых любимых людей!» — написала Навка в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото с Плющенко.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Татьяны Навки.
Тренеры «Ангелов Плющенко» поздравили Евгения с днём рождения. В списке нет Розанова
- 4 ноября 2020
-
13:07
-
12:30
-
12:25
-
11:12
-
10:13
-
01:13
- 3 ноября 2020
-
23:15
-
22:45
-
21:17
-
19:50
-
19:34
-
18:36
-
18:03
-
16:29
-
15:21
-
15:16
-
15:13
-
14:28
-
12:27
-
12:04
-
11:52
-
11:13
-
10:31
-
09:10
-
00:37
-
00:13
- 2 ноября 2020
-
23:36
-
23:14
-
22:27
-
21:47
-
19:42
-
18:52
-
17:21
-
16:32
-
15:43
Партнерский контент