«Я не опоздала и не задержалась!» Навка на день позже поздравила Плющенко с днём рождения

Олимпийская чемпионка 2006 года по фигурному катанию Татьяна Навка поздравила двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко с днём рождения. Вчера, 3 ноября, Плющенко исполнилось 38 лет.

«Дорогой мой Евгений, я не опоздала и даже не задержалась! Всего лишь захотелось продлить атмосферу праздника на день!

Вчера тебе многие и много пожелали, поздравили, и, конечно же, самого замечательного, а я сегодня и всегда желаю тебе наточенных коньков, ровного льда, профессионального вдохновения, долгих лет жизни, семейного счастья и внутренней гармонии! Пусть счастье длится 24/7 в окружении твоих самых любимых людей!» — написала Навка в своём «инстаграме», прикрепив текст к фото с Плющенко.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Татьяны Навки.