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Свириденко из академии Плющенко исполнил четверной флип с двумя поднятыми наверх руками

Свириденко из академии Плющенко исполнил четверной флип с двумя поднятыми наверх руками
Фигурное катание / Кубок России 0

Российский фигурист Леонид Свириденко, который занимается в академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, выучил четверной флип и исполняет его с двумя поднятыми наверх руками.

«Четверной флип с руками наверх. Леонид Свириденко. Группа Евгения Плющенко и Сергея Розанова», — подписано видео, размещённое на странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».

Видео можно посмотреть на странице академии «Ангелы Плющенко» в «Инстаграме».

19-летний Свириденко перешёл к Плющенко в сентябре 2020 года. Ранее он занимался у Олега Татаурова в Санкт-Петербурге. В прошлом сезоне он выиграл один из этапов Кубка России и занял 13-е место на чемпионате страны в Красноярске.

В сезоне-2020/2021 Свириденко выступит на этапе Кубка России в Казани, где исполнит четверные прыжки – тулуп и сальхов.

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