Екатерина Боброва: не прекращайте верить в себя!

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва высказала мнение о необходимости мотивации и поддержки.
«Пост о поддержке. Нет, не о фигурнокатательной. Сейчас непростые времена. Работа на самоизоляции, вынужденные постоянные меры предосторожности на улице и в общественных местах, дети на домашнем обучении… Конечно же, это не конец света, и ко всему можно привыкнуть и подстроиться. Особенно, казалось бы, за всё то время, что это уже длится! Но когда человека принудительно выталкивают из зоны комфорта, из чего-то привычного, он чувствует себя (мягко говоря) не в своей тарелке. Незащищённым. И сейчас я очень хочу призвать всех вас — не пренебрегайте любой поддержкой и помощью! В этот неординарный момент в нашей жизни нам очень нужна поддержка. Поддержка родных, мужа/жены, сестры/брата, друзей. Мне очень повезло. Рядом со мной любящий муж, родители, сестра. Но если даже у вас нет именно такой поддержки, не забывайте, что главное — у вас есть вы сами. Не прекращайте верить в себя! Посмотрите добрые, мотивирующие фильмы! Верьте в лучшее! Ведь всё будет хорошо. Рано или поздно. Так или иначе.
Вот кстати о последней фразе. Я просто обожаю все серии книг Макса Фрая о городе Ехо. Это целый невероятный мир, непередаваемо добрый и оптимистичный! И я уверена, что многим знакомство с ним может подарить заряд энергии. И, возможно, определённую зависимость», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».
- 4 ноября 2020
-
17:35
-
17:20
-
16:14
-
15:47
-
13:07
-
12:30
-
12:25
-
11:12
-
10:13
-
01:13
- 3 ноября 2020
-
23:15
-
22:45
-
21:17
-
19:50
-
19:34
-
18:36
-
18:03
-
16:29
-
15:21
-
15:16
-
15:13
-
14:28
-
12:27
-
12:04
-
11:52
-
11:13
-
10:31
-
09:10
-
00:37
-
00:13
- 2 ноября 2020
-
23:36
-
23:14
-
22:27
-
21:47
-
19:42