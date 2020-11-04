Екатерина Боброва: не прекращайте верить в себя!

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Екатерина Боброва высказала мнение о необходимости мотивации и поддержки.

«Пост о поддержке. Нет, не о фигурнокатательной. Сейчас непростые времена. Работа на самоизоляции, вынужденные постоянные меры предосторожности на улице и в общественных местах, дети на домашнем обучении… Конечно же, это не конец света, и ко всему можно привыкнуть и подстроиться. Особенно, казалось бы, за всё то время, что это уже длится! Но когда человека принудительно выталкивают из зоны комфорта, из чего-то привычного, он чувствует себя (мягко говоря) не в своей тарелке. Незащищённым. И сейчас я очень хочу призвать всех вас — не пренебрегайте любой поддержкой и помощью! В этот неординарный момент в нашей жизни нам очень нужна поддержка. Поддержка родных, мужа/жены, сестры/брата, друзей. Мне очень повезло. Рядом со мной любящий муж, родители, сестра. Но если даже у вас нет именно такой поддержки, не забывайте, что главное — у вас есть вы сами. Не прекращайте верить в себя! Посмотрите добрые, мотивирующие фильмы! Верьте в лучшее! Ведь всё будет хорошо. Рано или поздно. Так или иначе.



Вот кстати о последней фразе. Я просто обожаю все серии книг Макса Фрая о городе Ехо. Это целый невероятный мир, непередаваемо добрый и оптимистичный! И я уверена, что многим знакомство с ним может подарить заряд энергии. И, возможно, определённую зависимость», — написала Боброва на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Екатерины Бобровой в «Инстаграме».