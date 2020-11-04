Алина Загитова ответила на вопрос о возвращении в спорт

Победительница Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала, вернётся ли в спорт после работы в шоу «Ледниковый период».
«Работать ведущим в шоу очень тяжело. Так как спортсмены не очень разговорчивые, я сейчас специально учусь, чтобы хорошо разговаривать с людьми. Сейчас у меня репетитор по технике речи. Очень много скороговорок уже выучила. Ещё столкнулась с проблемой, что нужно спрашивать у спортсменов, расстроились ли они. Когда я участвовала в соревнованиях, падала и мне задавали такие вопросы, меня это очень раздражало. Это очевидно.
Вернусь ли я в спорт? Посмотрим. Сейчас коронавирус, очень сложно. Отменяется очень много соревнований, какие-то из них под вопросом. Это тяжёлая ситуация для всего спорта", — приводит слова Загитовой сайт «Матч ТВ».
18-летняя Загитова не участвует в соревнованиях с декабря 2019 года. В сезоне-2020/2021 она не заявлена ни на один из этапов Кубка России, где проходит отбор на чемпионат страны.
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