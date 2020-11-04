Алина Загитова — о хейтерах: у меня построена крепость, туда допускаются только близкие

Победительница Олимпийских игр, чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Алина Загитова рассказала об отношении к своим фанатам и к хейтерам, критикующим спортсменку в социальных сетях.

«Хорошо отношусь к хейтерам. Раньше я много обращала на них внимания, переживала, но сейчас понимаю, что без этого никуда. Это как стимул подняться еще выше. У меня построена крепость, туда допускаются только близкие.

Фанаты приезжают ко мне на каток, чтобы сфотографироваться. Из-за коронавируса многих людей не пускают, они стоят на улице, мне их безумно жалко. Мне очень приятно, когда они просят сфотографироваться», — приводит слова Загитовой сайт «Матч ТВ».

18-летняя Загитова не участвует в соревнованиях с декабря 2019 года. В сезоне-2020/2021 она не заявлена ни на один из этапов Кубка России, где проходит отбор на чемпионат страны.