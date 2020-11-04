Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка поздравила россиян с Днём народного единства.

«Сила единства нашей страны вписана в летопись мировой истории не единожды. Нам есть чем гордиться, на кого равняться, на каких примерах учиться, и, главное, понимать, что даже при всех наших различиях мы единое целое. Большая великая многонациональная страна – Россия. С Днём народного единства!» — написала Навка на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».

День народного единства отмечается 4 ноября начиная с 2005 года и является выходным днём. Праздник связан с событиями 1612 года, когда воины народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, штурмом взяв Китай-город, освободили Москву от польских интервентов.