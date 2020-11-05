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Алина Загитова пригласила на каток Станислава Черчесова. Тот ответил

Алина Загитова пригласила на каток Станислава Черчесова. Тот ответил
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова пригласила на каток главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова.

Между Загитовой и Черчесовым состоялся такой диалог в эфире телеканала «Матч ТВ».

Загитова: Станислав Саламович, а когда вы приедете к нам на каток?

Черчесов: Каток вы какой имеете в виду? Сокольнический – хоть завтра, он рядом. А на «Ледниковый период»…

Загитова: Где мы катаемся. К Этери Георгиевне (Тутберидзе. — Прим. «Чемпионата»).

Черчесов: Приедем, какие проблемы, пожалуйста, на коньках я кататься умею. Не так, как вы, конечно, но…

18-летняя Загитова не участвует в соревнованиях с декабря 2019 года. В сезоне-2020/2021 она не заявлена ни на один из этапов Кубка России, где проходит отбор на чемпионат страны.

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