Алина Загитова рассказала, как совмещает тренировки и учёбу в вузе

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании россиянка Алина Загитова рассказала, как ей удаётся совмещать тренировки и учёбу в университете. Напомним, 18-летняя Загитова — студентка первого курса Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС).

«У меня сейчас будет шоу, я готовлюсь. Буду показывать две программы, одна будет новая.

Сейчас моя жизнь проходит более насыщенно. К тренировкам добавился университет. Очень интересно, но в первое время было тяжело в это всё вливаться. Непривычная терминология. Сейчас уже стало легче.

Мне сказали, что староста будет следить за успеваемостью, сразу отправилась к ней. Я чаще стала учиться, потому что понимаю, что это нужно для жизни», — рассказала Алина в эфире телеканала «Матч ТВ».