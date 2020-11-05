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«Тренировочный процесс в таком виде невозможен». Слуцкая — о контрактной системе

«Тренировочный процесс в таком виде невозможен». Слуцкая — о контрактной системе
Фигурное катание 0

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась мнением о контрактной системе в фигурном катании.

«Смысл привязывать спортсмена к тренеру, если между ними есть недопонимание? Тренировочный процесс в таком состоянии невозможен», — приводит слова Слуцкой «Газета.Ru».

Тема о введении контрактной системы в фигурном катании возникла после перехода Алёны Косторной и Александры Трусовой из группы Этери Тутберидзе в Академию «Ангелы Плющенко». Это предложение не раз критиковалось многими спортсменами.

Слуцкая выигрывала золотые медали на чемпионате мира в Ногано в 2002 году и в Москве в 2005 году. Кроме того фигуристка является серебряной медалисткой Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити. На её счету также бронзовая медаль на Олимпиаде в Турине.

Негативно высказывался об этой системе и министр спорта России Олег Матыцин.

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