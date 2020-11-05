«Спасибо всем, кто поддерживал меня». Полина Эдмундс завершила карьеру
Американская фигуристка Полина Эдмундс на своей странице в «Инстаграме» сообщила о завершении карьеры.
«Очень рада, что после травмы вновь смогла исполнять каскад из двух тройных прыжков. К сожалению, из-за пандемии и нехватки времени для тренировок на льду не буду продолжать карьеру.
Горжусь результатами, которых удалось достичь, и безмерно благодарна моим тренерам — Дэвиду Глинну и Кристи Несс. Очень признательна тем, кто был рядом со мной в течение карьеры. Спасибо всем, кто поддерживал и подбадривал меня все эти годы», – написала Эдмундс.
Американка — золотая медалистка чемпионата четырёх континентов 2015 года в Сеуле. На чемпионатах США два раза завоёвывала серебряные медали. На Олимпийских играх в Сочи стала девятой.
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