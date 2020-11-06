«Достаточно просто не жрать». Туктамышева — о диете

Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева пообщалась с подписчиками в «сториз» своего «инстаграма», ответив на некоторые их вопросы.

Один из подписчиков спросил, приходится ли Туктамышевой соблюдать диету или достаточно правильного питания.

«Достаточно просто не жрать, а нормально кушать», — ответила спортсменка.

Другой пользователь спросил, тяжело ли Елизавете отказывать себе в еде.

«Легко, потому-то не отказываю и вам не советую», — ответила она.

23-летняя Елизавета Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года.