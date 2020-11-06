Беременная Анна Погорилая показала фото в необычном наряде с огромным шлейфом
Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы, российская фигуристка Анна Погорилая опубликовала свежую фотографию на своей странице в социальной сети «Инстаграм».
Напомним, Анна замужем за бывшим фигуристом Андреем Невским. В настоящее время 22-летняя спортсменка находится на восьмом месяце беременности.
На фото Погорилая одета в необычное белое платье с огромным шлейфом.
«Беременность — это особое время, полное волнений и ожиданий», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анны Погорилой.
«Роскошная», — написал один из подписчиков в комментариях.
Анна Погорилая, которая официально ещё не объявила о завершении карьеры, впервые сообщила о беременности 22 октября.
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