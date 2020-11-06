Беременная Анна Погорилая показала фото в необычном наряде с огромным шлейфом

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, неоднократный призёр чемпионатов Европы, российская фигуристка Анна Погорилая опубликовала свежую фотографию на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, Анна замужем за бывшим фигуристом Андреем Невским. В настоящее время 22-летняя спортсменка находится на восьмом месяце беременности.

На фото Погорилая одета в необычное белое платье с огромным шлейфом.

«Беременность — это особое время, полное волнений и ожиданий», — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анны Погорилой.

«Роскошная», — написал один из подписчиков в комментариях.

Анна Погорилая, которая официально ещё не объявила о завершении карьеры, впервые сообщила о беременности 22 октября.