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Великова: Трусовой надо прибавлять в технике катания. Это не уровень фигуристки номер один

Великова: Трусовой надо прибавлять в технике катания. Это не уровень фигуристки номер один
Фигурное катание / Кубок России 0

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Людмила Великова прокомментировала выступления двукратной чемпионки мира среди юниоров Александры Трусовой в сезоне-2020/2021. Напомним, 16-летняя Трусова выиграла второй этап Кубка России, который прошёл в Москве в середине октября.

«Трусовой надо прибавлять в технике катания. На этапе в Москве она смотрелась немного лучше, чем в прошлом сезоне, но пока это не уровень фигуристки сборной номер один. Поэтому ей ещё надо работать и работать. Хорошо, что её тренеры это понимают», — приводят слова Великовой «Известия».

Напомним, в межсезонье-2020 Трусова перешла от тренера Этери Тутберидзе в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко.

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