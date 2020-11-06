Туктамышева ответила на вопрос, мешает ли ей грудь во время прокатов

Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос подписчика в «Инстаграме», мешает ли ей грудь во время прокатов.

«Она мне только помогает», — написала Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма».

Напомним, на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию, который состоялся в Сочи в октябре, Туктамышева заняла третье место, уступив лишь Анне Щербаковой и Дарье Усачёвой.

23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года, победительница финала Гран-при сезона 2014-2015 годов и бронзовый призёр 2018-2019 годов.