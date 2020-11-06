Туктамышева ответила на вопрос, мешает ли ей грудь во время прокатов
Чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании россиянка Елизавета Туктамышева ответила на вопрос подписчика в «Инстаграме», мешает ли ей грудь во время прокатов.
«Она мне только помогает», — написала Туктамышева в «сториз» своего «инстаграма».
Напомним, на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию, который состоялся в Сочи в октябре, Туктамышева заняла третье место, уступив лишь Анне Щербаковой и Дарье Усачёвой.
23-летняя Туктамышева — чемпионка мира 2015 года, чемпионка Европы 2015 года, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 года, серебряный призёр командного чемпионата мира 2015 года и бронзовый призёр 2019 года, победительница финала Гран-при сезона 2014-2015 годов и бронзовый призёр 2018-2019 годов.
«Достаточно просто не жрать». Туктамышева — о диете
- 6 ноября 2020
-
14:28
-
13:31
-
13:00
-
12:32
-
12:04
-
09:53
- 5 ноября 2020
-
21:25
-
19:11
-
14:00
-
13:10
-
11:27
-
10:31
-
10:01
-
09:31
- 4 ноября 2020
-
21:38
-
21:13
-
21:01
-
20:52
-
20:46
-
17:35
-
17:20
-
16:14
-
15:47
-
13:07
-
12:30
-
12:25
-
11:12
-
10:13
-
01:13
- 3 ноября 2020
-
23:15
-
22:45
-
21:17
-
19:50
-
19:34
-
18:36
Партнерский контент