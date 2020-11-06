Косторная — об уходе от Тутберидзе: мои предложения не принимали. И программа не нравилась

Российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, почему решила прекратить сотрудничество с тренером Этери Тутберидзе и перейти в тренерскую академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко. Косторная перешла от Тутберидзе к Плющенко в межсезонье-2020.
«Были кое-какие проблемы. Такие спортсменки, как я, Анна (Щербакова. — Прим. «Чемпионата») и Камила (Валиева. — Прим. «Чемпионата»), не могут тренироваться вместе с детьми 2010 года рождения. Им нужно объяснять, что старшие девочки не будут внимательны. Мои предложения не принимались.
Ещё мне не нравилась программа, о чём я не раз говорила. Мне очень нравится моя новая программа, она мне очень подходит, тексты песен соответствуют тому, что происходит в моей жизни», — рассказала спортсменка в интервью немецкому журналу «Пируэт».
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