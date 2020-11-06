Ирина Слуцкая: хейтерам заняться нечем. Может, пытаются излить какие-то свои неудачи

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая рассказала, как относится к хейтерам, оскорбляющим фигуристов в социальных сетях.

«Видимо, людям, кто начинает писать, может быть, заняться нечем. Может, пытаются излить какие-то свои неудачи. Не знаю, парадоксов много.

Хочется сказать: люди, ну вы успокойтесь. Давайте профессионально подойдём к обсуждению. Если человек ошибся – он действительно ошибся. Если не докрутил прыжок – действительно не докрутил. Но какая-то нездоровая ситуация происходит. Есть те, кому можно всё, а есть те, кому нельзя, условно, чихнуть на льду.

Я предпочитаю читать комментарии адекватные и от профессионалов. Я никогда не пойду комментировать прыжки в воду или лыжные гонки, потому что не понимаю», — сказала Слуцкая в эфире радио «Маяк».