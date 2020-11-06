Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Плющенко: Косторная не тренировалась три недели до перехода ко мне, её не отпускали

Плющенко: Косторная не тренировалась три недели до перехода ко мне, её не отпускали
Фигурное катание / Кубок России 0

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о переходе в его академию из группы Этери Тутберидзе чемпионки Европы Алёны Косторной.

«Это был её собственный выбор. Если спортсмен хочет, почему бы и нет? У меня появилась возможность, и я был к этому готов. Она была совсем не готова к контрольным прокатам, мы тренировались вместе всего месяц. До этого она потеряла всю форму – три недели она не тренировалась в старой группе. Так получилось, потому что её не отпускали.

Так что было потеряно много времени, и нам нужно было поставить программу за месяц до прокатов и привести Алёну в форму. Она много работала.

Сейчас мы возвращаем тройной аксель, работаем над произвольной программой, оттачиваем короткую и шьём костюмы», – сказал Плющенко в интервью немецкому журналу «Пируэт».

Косторная — об уходе от Тутберидзе: мои предложения не принимали. И программа не нравилась
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020