Плющенко: Косторная не тренировалась три недели до перехода ко мне, её не отпускали

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко рассказал о переходе в его академию из группы Этери Тутберидзе чемпионки Европы Алёны Косторной.
«Это был её собственный выбор. Если спортсмен хочет, почему бы и нет? У меня появилась возможность, и я был к этому готов. Она была совсем не готова к контрольным прокатам, мы тренировались вместе всего месяц. До этого она потеряла всю форму – три недели она не тренировалась в старой группе. Так получилось, потому что её не отпускали.
Так что было потеряно много времени, и нам нужно было поставить программу за месяц до прокатов и привести Алёну в форму. Она много работала.
Сейчас мы возвращаем тройной аксель, работаем над произвольной программой, оттачиваем короткую и шьём костюмы», – сказал Плющенко в интервью немецкому журналу «Пируэт».
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