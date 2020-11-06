Гончаренко: Константинова прибавила после перехода к Плющенко

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказала мнение об изменениях, произошедших в катании Станиславы Константиновой после перехода в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Как мне кажется, Константинова прибавила после перехода к Плющенко. И в плане качества катания, и в плане исполнения техники прыжков. Но не всё сразу. То, с каким настроем она выступала на этапе в Москве, говорит о том, что она будет прибавлять и дальше. Пятое место для Стаси — как первое. Победить себя, не опустить руки — очень важно. Так что ждём от Константиновой хорошего выступления в Казани», — приводят слова Гончаренко «Известия».

Константинова выступит на четвёртом этапе Кубка России, который 8 ноября стартует в Казани.