Навка: Загитова — олимпийская чемпионка, которая ничего не боится
Олимпийская чемпионка в танцах на льду, постоянный член жюри «Ледникового периода» — 2020 Татьяна Навка рассказала о прогрессе Алины Загитовой в качестве ведущей нового сезона телевизионного проекта.
«У неё получается добавлять от выпуска к выпуску. На мой взгляд, с каждой программой она делает уверенные шажочки вперёд, выглядит всё лучше и лучше.
Алина — большая молодец, что взялась за эту непростую роль. Ей всего 18 лет — девочке, которая никогда с этим не сталкивалась. Её прогресс в роли ведущей ещё раз показывает, что она всё-таки олимпийская чемпионка, которая ничего не боится. Уверена, что к концу проекта она только наберёт обороты. И не один год будет отличной ведущей», — приводит слова Навки Sport24.
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