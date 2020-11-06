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Тарасова опубликовала совместное фото с ушедшим из жизни сатириком Жванецким

Тарасова опубликовала совместное фото с ушедшим из жизни сатириком Жванецким
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» совместную фотографию с ушедшим из жизни сатириком Михаилом Жванецким. Снимок сделан у стола, на котором стоит блюдо с варёными раками. На Жванецком надет фартук.

«Миша… Прощай...» — подписала фото Тарасова.

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Тарасовой в «Инстаграме».

Советский и российский писатель-сатирик, исполнитель собственных литературных произведений Михаил Жванецкий скончался 6 ноября на 87-м году жизни. Лишь месяц назад он объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Он также жаловался на плохое самочувствие.

В 1960-х Жванецкий начал работать с Аркадием Райкиным и ставил спектакли в Ленинградском театре миниатюр, затем начал выступать самостоятельно. Писатель-сатирик — автор более десятка книг, лауреат многих премий. В 2012 году ему было присвоено звание народного артиста России.

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