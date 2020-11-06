Стартовала продажа билетов на чемпионат России — 2021 по фигурному катанию

Федерация фигурного катания на коньках России объявила о старте продаж билетов на чемпионат России — 2021, который будет проходить в Челябинске 24–27 декабря 2020 года.
«Старт продаж билетов! Подарок, который мы все очень ждали.
Сегодня в продажу поступили билеты на чемпионат России по фигурному катанию на коньках в Челябинске! Стоимость — от 400 рублей. Цена зависит от места на секторе, программы и даты турнира. Можно приобрести в городских зрелищных кассах или на сайте https://chel.kassy.ru/ в разделе «Спорт». Количество ограничено», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ФФККР в «Инстаграме».
Билеты можно купить отдельно на каждый вид программы. За 400–500 рублей можно посмотреть соревнования мужчин и танцоров днём в будни. Билеты на вечерние старты и соревнования в выходные дни стоят 500–600 рублей, на показательные выступления — 600–800 рублей.
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