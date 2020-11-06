«Серёж, тобой интересовались». Елена Ильиных показала фото с мужем

Олимпийская чемпионка в команде Елена Ильиных, выступавшая в танцах на льду, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии с гражданским мужем, известным танцовщиком Сергеем Полуниным. 16 января 2020 года у пары родился сын. Ребёнка назвали Миром.

«Кому чё не нравится? #агдемуж, Серёж, тобой интересовались», — подписала фото Ильиных.

Фотографии можно посмотреть на странице Елены Ильиных в «Инстаграме».

До беременности Ильиных вместе с Полуниным танцевала в балете «Распутин». После родов Елена согласилась принять участие в телевизионном проекте «Ледниковый период». Партнёром фигуристки стал певец Влад Топалов. Полунин был в составе жюри одного из выпусков. Ильиных работает тренером в академии Евгения Плющенко.