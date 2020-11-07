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11-летний Колесников из группы Тутберидзе прыгнул каскад из четверного и тройного тулупов

11-летний Колесников из группы Тутберидзе прыгнул каскад из четверного и тройного тулупов
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Штаб тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе создал новую страницу в «Инстаграме» взамен заблокированной и опубликовал видео, на которой 11-летний фигурист Николай Колесников исполняет каскад из четверного и тройного тулупов.

«Работаем дальше. Николай Колесников. 4 тулуп + 3 тулуп», — подписано видео.

Видео можно посмотреть на странице команды Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

Напомним, Николай Колесников стал победителем шоу «Ледниковый период. Дети» в 2019 году, он участвовал во втором сезоне проекта. В группе Тутберидзе он тренируется уже несколько лет. Ранее Колесников выучил четверной сальхов.

В мае появилась информация, что Колесников перешёл в академию Евгения Плющенко вслед за тренером Сергеем Розановым, но фигурист её опроверг.

Инстаграм-аккаунт команды Тутберидзе заблокирован
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