Бутырская — о соперничестве Косторной и Трусовой: смеётся тот, кто смеётся последним

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская ответила на вопрос, считает ли соперничество Алёны Косторной и Александры Трусовой на четвёртом этапе Кубка России борьбой за лидерство в группе Евгения Плющенко.



«Вопрос непростой. Понятно, соперничество в группе всегда должно быть. Очень хороший момент, когда знаешь, в каком состоянии соперник, стараешься его догнать, перегнать. Это просто классное ощущение. Для тренировок это очень здорово.



Наверное, рано о чём-то говорить, потому что это всего лишь этап Кубка России. Неважно, кто сейчас выиграет. Из этих соревнований, прокатов можно сделать выводы и идти дальше.



Как говорится, смеётся тот, кто смеётся последним. Кто в этом сезоне будет на основном соревновании – чемпионате мира, тот и победит, скажем так. А Кубок России – тренировочно-соревновательный процесс, который может помочь в дальнейшем сделать что-то лучше. И для одной, и для другой.



Считается, что у Косторной сырая произвольная программа, что не позволит ей выиграть у Трусовой? Не видела Алёну, она давно не выступала. А Саша нам показала всё. Прокаты вообще не беру, потому что это совершенно не соревнование. У каждого свои цели и задачи.



У Алёны соревнования начнутся только с четвёртого этапа. Тогда и посмотрим все вместе. Откуда вы знаете, что программа сырая? Вы были на тренировках? Я не присутствовала. Алёну в последнее время не видела, поэтому не знаю. Сказать ничего не могу, а предполагать не люблю», — цитирует Бутырскую «Спорт день за днём».