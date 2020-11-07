Команда Тутберидзе завела новый аккаунт в «Инстаграме», где показала свою новую звезду

Команда тренера Этери Тутберидзе, чей старый аккаунт в «Инстаграме» был заблокирован, создала новую страницу в социальной сети. Первым же постом стала видеозапись с 11-летним фигуристом Никитой Колесниковым. Юноша выполняет каскад из четверного и тройного тулупов.



«Работаем дальше», — подписано видео.

Одной из причин, почему могли заблокировать старый аккаунт команды Тутберидзе в «Инстаграме», могло стать большое количество жалоб на содержание контента страницы.



Этери Тутберидзе — российский тренер по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном катании. В 2020 году была признана лучшим тренером по итогам премии Международного союза конькобежцев (ISU).



Воспитанницами Тутберидзе являются Анна Щербакова, Алина Загитова, Евгения Медведева, Камила Валиева и другие фигуристки.