Хавьер Фернандес побывал на тренировке в академии Евгения Плющенко
Двукратный чемпион мира в мужском одиночном катании из Испании Хавьер Фернандес стал гостем на одной из тренировок в академии Евгения Плющенко. Видеоподтверждение события было выложено в «инстаграме» «Ангелов Плющенко», однако позже по не известным причинам было удалено.
«Вот такой у нас сегодня гость в академии», — так было подписано видео.
Видео доступно в «инстаграме» smuravieva_team.
Фернандес посетил Москву ради участия в фестивале «Влюбленные в фигурное катание», который проходит с 6 по 7 ноября.
29-летний Фернандес — двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. О завершении профессиональной карьеры испанец объявил в начале 2019 года.
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