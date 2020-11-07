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Хавьер Фернандес побывал на тренировке в академии Евгения Плющенко

Хавьер Фернандес побывал на тренировке в академии Евгения Плющенко
Фигурное катание 0

Двукратный чемпион мира в мужском одиночном катании из Испании Хавьер Фернандес стал гостем на одной из тренировок в академии Евгения Плющенко. Видеоподтверждение события было выложено в «инстаграме» «Ангелов Плющенко», однако позже по не известным причинам было удалено.

«Вот такой у нас сегодня гость в академии», — так было подписано видео.

Видео доступно в «инстаграме» smuravieva_team.

Фернандес посетил Москву ради участия в фестивале «Влюбленные в фигурное катание», который проходит с 6 по 7 ноября.

29-летний Фернандес — двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. О завершении профессиональной карьеры испанец объявил в начале 2019 года.

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