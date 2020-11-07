Косторная может выполнить тройной аксель в двух программах на этапе Кубка России
Фигуристка Алёна Косторная заявила, что не исключает возможности исполнения тройного акселя в обеих программах на четвёртом этапе Кубка России в Казани.
«Буду пробовать. Пока в произвольной. Если буду уверена в этом прыжке, то, наверное, пойду и в короткой, и в произвольной», — заявила Косторная в сюжете Первого канала.
Чемпионка Европы сообщила о проблемах с обувью перед очередным стартом — в ходе подготовки ей пришлось разнашивать новые ботинки.
«Тренеров на льду не было, я пошла на тройной аксель. Неудачное приземление. И ботинки, которые у меня были… Просто язык в трубочку по кругу согнулся. То есть ногу вообще не держало», — прокомментировала эпизод Алёна.
Этап Кубка России в Казани пройдёт с 8 по 12 ноября.
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