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Трусова планирует исполнить на этапе Кубка России в Казани четыре четверных прыжка

Трусова планирует исполнить на этапе Кубка России в Казани четыре четверных прыжка
Фигурное катание / Кубок России 0

Фигуристка Александра Трусова, тренирующаяся под руководством Евгения Плющенко, поделилась планами на выступление на четвёртом этапе Кубка России в Казани. 16-летняя спортсменка планирует прыгать четыре четверных в произвольной программе и тройной аксель — в короткой.

«Я хотела сделать все прыжки. Всегда хотела больше в программу вставить. Сейчас я и над этим работаю, и мне действительно нравится кататься. Я такого не чувствовала никогда. Реально чувствую, как меняется скольжение», — сообщила Трусова в сюжете Первого канала.

Этап Кубка России в Казани пройдёт с 8 по 12 ноября.

Ранее о планах на выступление в Казани рассказала Алёна Косторная — одна из главных конкуренток Трусовой, так же, как и Александра, тренирующаяся в академии Евгения Плющенко.

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