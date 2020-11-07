Трусова планирует исполнить на этапе Кубка России в Казани четыре четверных прыжка

Фигуристка Александра Трусова, тренирующаяся под руководством Евгения Плющенко, поделилась планами на выступление на четвёртом этапе Кубка России в Казани. 16-летняя спортсменка планирует прыгать четыре четверных в произвольной программе и тройной аксель — в короткой.
«Я хотела сделать все прыжки. Всегда хотела больше в программу вставить. Сейчас я и над этим работаю, и мне действительно нравится кататься. Я такого не чувствовала никогда. Реально чувствую, как меняется скольжение», — сообщила Трусова в сюжете Первого канала.
Этап Кубка России в Казани пройдёт с 8 по 12 ноября.
Ранее о планах на выступление в Казани рассказала Алёна Косторная — одна из главных конкуренток Трусовой, так же, как и Александра, тренирующаяся в академии Евгения Плющенко.
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