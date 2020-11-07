«Мы вывели из строя ведущую!» Тодоренко пошутила над Загитовой во время эфира
Во время очередного выпуска телепроекта «Ледниковый период» Регина Тодоренко, выступающая в паре с Романом Костомаровым, пошутила над ведущей шоу, олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. В номере яркая брюнетка Тодоренко примерила на себя образ знаменитой блондинки Мэрилин Монро.
Загитова: Ребята, ну просто шикарный номер. Регина, тебе так идёт этот цвет волос. Не думала ли ты в будущем перекраситься?
Тодоренко: Алина, не сдерживай себя. Сейчас можешь смеяться. Не сдерживай себя вообще. Я вижу, что ты еле-еле сдерживаешься. Мы вывели из строя ведущую, друзья!
Загитова: Роман, удобно ли кататься в женской одежде?
Костомаров: Тепло точно!
Загитова: Это самое главное.
Фото можно посмотреть на странице Романа Костомарова в «Инстаграме».
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