Алина Загитова выступила на льду впервые за последние девять месяцев

Олимпийская чемпионка Алина Загитова выступила на гала-концерте фестиваля «Влюблённые в фигурное катание» в Москве. Это первый выход Загитовой на лёд с февраля, когда она выступала на шоу в Доброграде. В 2020 году Алина выступала также в шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».
В декабре 2019 года Загитова сообщила, что берёт перерыв в карьере. В настоящее время Загитова является ведущей шоу «Ледниковый период». В этапах Кубка страны она не принимает участия.
На гала-концерте «Влюблённые в фигурное катание» Загитова выступила с прошлогодним показательным номером Outro, посвящённым ушедшей из жизни маме хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой. Алина исполнила тройной лутц с недокрутом, после тройного флипа сделала степ-аут и упала, ещё один тройной лутц также был исполнен с помаркой.
Фигуристка выйдет на лёд и во втором отделении и предстанет в образе Эсмеральды из мюзикла «Нотр-Дам де Пари».
Фото можно посмотреть на странице команды Загитовой в «Инстаграме»
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