Второй месяц в эфире Первого канала идёт новый сезон телевизионного проекта «Ледниковый период». Его ведущей стала 18-летняя олимпийская чемпионка Игр в Пхёнчхане Алина Загитова. Любители фигурного катания не перестают спорить, насколько удачно спортсменка вжилась в новое амплуа.



«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе на тему «Нравится ли вам Алина Загитова в роли телеведущей?».

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Загитова не участвовала в соревнованиях с декабря 2019 года, когда взяла паузу в карьере. Возвращения фигуристки ожидали в сезоне-2020/2021, но Алина не заявилась на этапы Кубка России, которые являются отборочными для участия в чемпионате страны. А во время национального первенства, как и в прошлом году, она будет выступать в новогоднем шоу Татьяны Навки «Спящая красавица».