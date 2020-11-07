Бузова впервые чисто откаталась на «Ледниковом периоде» в паре с Соловьёвым. Видео

Продюсер «Ледникового периода» хореограф Илья Авербух поздравил певицу Ольгу Бузову с первым безошибочным прокатом в проекте. Бузова выступает в дуэте с олимпийским чемпионом Дмитрием Соловьёвым. Номер был поставлен на композицию из кинофильма «Звезда родилась».
«С первым чистым прокатом! Молодец. Всё на контроле, всё сделала. Поздравляю. Сегодня стойку проскочила в сантиметре — такая умница! Прыжочки сделала очень хорошие. Можно было чуть больше скорости набрать, но вы осторожничали. Такое ощущение, что боялись», — сказал Авербух.
Бузову поддержал также член жюри, певец Филипп Киркоров: «Моя Бузяндра! Я знаю не понаслышке, сколько сил эта девочка отдаёт этому проекту. Если она за что-то берётся, то вкладывает в это душу, силы. Она целеустремлённая. Это самая высокая девочка из тех, что катаются. Быть высокой партнёршей — это очень тяжело. Это одна из причин, почему я всё-таки не пошёл на лёд. Падать было очень больно. Сразу головой — и уже навсегда. А здесь с головой всё в порядке, слава богу. Она делает больше, чем может, и я это вижу, чувствую. Но сегодня была артистка. 6,0 — это абсолютно заслуженная оценка. Звезда льда родилась! Дай бог ей и дальше не падать. Бузяндра, ты сегодня ворожила на льду. Ворожи дальше, и чтобы 6,0 было всегда! Стремись, побеждай. Я желаю тебе это от всего сердца и души. Так и будет, я наколдую!»
Видео можно посмотреть на канале «Ледникового периода» в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.
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