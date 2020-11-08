Первый тренер Косторной: даже если у Алёны что-то не получится, не надо её обвинять

Серебряный призёр Олимпиады-1980 в парном катании Марина Черкасова, которая является первым тренером чемпионки Европы Алёны Косторной, поделилась ожиданиями от дебюта фигуристки на соревнованиях после перехода от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.



«Я довольно-таки давно Алёну не видела, а по разговорам оценивать форму не хочу. Но я точно знаю, что она очень довольна переходом, готовится в рабочем режиме. Хочу пожелать ей успеха, чтобы она показала все свои возможности и шла к цели, которую поставила. Главное, к чему всех призываю, — даже если у неё что-то не получится, не надо считать это показателем того, что ей плохо от перехода в новую школу, не надо её обвинять. Это решение — на долгосрочную перспективу. Могут идти некие перестроения в технике, она привыкает, она и эмоционально сильно переживала прошедшие события. Не так уж это легко — сменить тренера.

Пекин, конечно, не за горами, но сейчас ей надо прежде всего выйти и отсоревноваться. Тогда мы поймём, на каком она уровне и к чему мы вообще идём. Сложно сказать, будет ли в принципе Олимпиада. Сейчас девочки просто показывают форму, в которой находятся. Саша Трусова в одной форме, она молодец. А Алёна вообще неизвестно в какой. Короткая программа, показанная на прокатах, замечательная. Наверняка были недоработки, потому что переход произошёл незадолго до старта сезона, времени подготовить обе программы точно не было. Думаю, Женя Плющенко делает всё возможное, чтобы она вернула форму. Может быть, даже сделает так, чтобы Алёна улучшила её по сравнению с прошлым периодом карьеры», — приводят слова Черкасовой «Известия».