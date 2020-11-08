Первый тренер Косторной: Плющенко — великий спортсмен. Зачем ему что-то пиарить?

Серебряный призёр Олимпиады-1980 в парном катании Марина Черкасова, которая является первым тренером чемпионки Европы Алёны Косторной, не согласилась с мнением, что громкие переходы Александры Трусовой и Косторной — это пиар Евгения Плющенко.

«Не считаю, что мы можем объяснять последние переходы тем, что Женя себя пиарит. Он сам по себе великий спортсмен, зачем ему в принципе что-то тут пиарить? Просто у фанатов закралась обида, что девочки перешли, а не остались у Этери. И у самой Этери она есть. Каких девчонок она воспитала, прекрасно работая, их действительно вели долгое время! А тут одна ушла, другая, следующие. Конечно, это удар по тренеру. У меня уходят дети — мне больно. Что говорить о взрослых? Но такое решение они приняли, это их выбор.

Слежу ли за тем, что происходит в «Инстаграме» между Плющенко и Тутберидзе? Знаете, я в «Инстаграме» не сижу и прекрасно себя чувствую. Много работаю, и мне некогда этим заниматься. Думаю, они скоро успокоятся и будут заниматься каждый своим делом. Хочется, чтобы Плющенко и Тутберидзе не ругались, а вместе успешно готовили наших детей. Российская школа фигурного катания должна быть лучшей в мире», — приводят слова Черкасовой «Известия».