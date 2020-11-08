Глейхенгауз рассказал, почему аккаунт команды Тутберидзе в «Инстаграме» был заблокирован

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, почему заблокировали аккаунт команды Этери Тутберидзе в «Инстаграме».
«Кроме злобных комментариев и всяких нехороших пожеланий никаких атак не было. „Инстаграм“ команды Тутберидзе был заблокирован в связи с тем, что поступило огромное количество жалоб, как говорят, от ботов. Разбирающиеся в этом люди нам помогут, этим уже занимаются. Полагаю, скоро его разблокируют. Что касается «инстаграма» Этери Георгиевны, это был именно взлом, после чего с аккаунта началась рассылка, и его заблокировал уже сам „Инстаграм", — приводит слова Глейхенгазуа „Матч ТВ“.
Этери Тутберидзе — российский тренер по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном катании. В 2020 году была признана лучшим тренером по итогам премии Международного союза конькобежцев (ISU).
- 8 ноября 2020
-
10:34
-
10:23
-
09:57
-
00:40
-
00:23
- 7 ноября 2020
-
23:51
-
23:00
-
22:41
-
22:08
-
22:00
-
20:48
-
19:26
-
19:04
-
15:38
-
14:28
-
13:28
-
12:46
-
11:53
-
00:13
- 6 ноября 2020
-
22:59
-
22:18
-
21:14
-
20:44
-
19:58
-
18:58
-
18:41
-
18:15
-
17:43
-
17:21
-
16:29
-
16:05
-
14:28
-
13:31
-
13:00
-
12:32