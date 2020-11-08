Глейхенгауз рассказал, почему аккаунт команды Тутберидзе в «Инстаграме» был заблокирован

Тренер и хореограф Даниил Глейхенгауз рассказал, почему заблокировали аккаунт команды Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

«Кроме злобных комментариев и всяких нехороших пожеланий никаких атак не было. „Инстаграм“ команды Тутберидзе был заблокирован в связи с тем, что поступило огромное количество жалоб, как говорят, от ботов. Разбирающиеся в этом люди нам помогут, этим уже занимаются. Полагаю, скоро его разблокируют. Что касается «инстаграма» Этери Георгиевны, это был именно взлом, после чего с аккаунта началась рассылка, и его заблокировал уже сам „Инстаграм", — приводит слова Глейхенгазуа „Матч ТВ“.

Этери Тутберидзе — российский тренер по фигурному катанию, работает со спортсменами в одиночном катании. В 2020 году была признана лучшим тренером по итогам премии Международного союза конькобежцев (ISU).