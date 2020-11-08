Костомаров и Тодоренко исполнили номер «В джазе только девушки» на «Ледниковом периоде»

Олимпийский чемпион Роман Костомаров и телеведущая Регина Тодоренко представили очередной прокат на передаче «Ледниковый период». В этот раз дуэт исполнил прокат под музыку из фильма «В джазе только девушки».

Тодоренко примерила на себя образ героини, которую сыграла знаменитая Мэрилин Монро.

Видео можно посмотреть на канале «Ледникового периода» в YouTube. Права на видео принадлежат Первому каналу.

43-летний Костомаров — заслуженный мастер спорта России, выступал в танцах на льду в паре с Татьяной Навкой. Навка и Костомаров — олимпийские чемпионы 2006 года, двукратные чемпионы мира, трёхкратные чемпионы Европы, трёхкратные победители финалов Гран-при, чемпионы мира среди юниоров, трёхкратные чемпионы России.