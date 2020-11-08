Алина Загитова поделилась эмоциями после первого за девять месяцев выступления на льду

Олимпийская чемпионка Алина Загитова на своей странице в «Инстаграме» поделилась эмоциями после выступления на гала-концерте фестиваля «Влюблённые в фигурное катание» в Москве.
«Вчера на фестивале „Влюблённые в фигурное катание“ мы с Даниилом Глейхенгаузом показали нашу новую программу под музыку из мюзикла „Нотр-дам де Пари“. Непередаваемые чувства от выступления на льду. Здорово, что фестиваль состоялся в столь непростое время. Рада, что всё получилось. Спасибо всем, кто пришёл, поддержал меня и подарил мне эмоции, которые я не забуду», — написала Загитова.
Посмотреть фотографии можно на странице Алины Загитовой в "Инстаграме".
На гала-концерте «Влюблённые в фигурное катание» Загитова выступила с прошлогодним показательным номером Outro, посвящённым ушедшей из жизни маме хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой. Во втором отделении Загитова предстала в образе Эсмеральды из мюзикла «Нотр-Дам де Пари».
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