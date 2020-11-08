Жулин — о выступлении Загитовой на гала-концерте: не думаю, что она вернётся в спорт

Российский тренер Александр Жулин прокомментировал выступление Алины Загитовой на гала-концерте фестиваля «Влюблённые в фигурное катание» в Москве. Прокат фигуристки стал для неё первым за девять месяцев.



«Говорит ли её последнее выступление, что она может вернуться в спорт? Спорт и шоу — это две огромные разницы. Не думаю, что она вернётся. Если она и будет выступать, то, думаю, что только в шоу», — цитирует Жулина Sport24.



На гала-концерте «Влюблённые в фигурное катание» Загитова выступила с прошлогодним показательным номером Outro, посвящённым ушедшей из жизни маме хореографа группы Этери Тутберидзе Даниила Глейхенгауза Людмиле Шалашовой. Во втором отделении Загитова предстала в образе Эсмеральды из мюзикла «Нотр-Дам де Пари».