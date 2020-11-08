Александра Трусова объяснила, почему ошиблась при исполнении тройного акселя

Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала неудачное исполнение тройного акселя в короткой программе на четвёртом этапе Кубка России в Казани. Трусова занимает второе место перед произвольной программой, уступая менее одного балла Алёне Косторной.
«Почему не получился тройной аксель? Ну, видимо, волнение, потому что я на тренировках, можно так сказать, не ошибаюсь. Очень-очень редко бывает, но я почти всегда стабильно делаю тройной аксель.
Сказалась ли ошибка на дальнейшем выступлении? Нет, я всегда забываю про предыдущий элемент и стараюсь делать именно тот, который сейчас.
Мне было комфортно кататься. Во второй половине я намного больше стараюсь, чем в первой на акселе, потому что дорожка, надо всё сделать более широко и уже нет прыжков», — приводит слова Трусовой Sport24.
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