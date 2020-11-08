Алёна Косторная рассказала, что после перехода боялась получить оценки ниже, чем ранее

Чемпионка Европы Алёна Косторная, комментируя дебют на соревнованиях под руководством Евгения Плющенко, рассказала, что боялась получить более низкие оценки, чем ранее, когда тренировалась у Этери Тутберидзе.

Косторная захватила лидерство после короткой программы на этапе Кубка России в Казани, опередив Александру Трусову менее, чем на один балл.

«У меня был давно этот страх — получить более низкие оценки с момента моего перехода, потому что, вот, говорят, что «предательница», «кинула», но если были конфликты, то любой человек ищет, наверное, что для себя лучше. И дело даже не в том, что я, дескать, не благодарна предыдущим тренерам, я не обязана была… Да, может, не очень красиво получилось, потому что мне поставили программы в группе Тутберидзе, но это жизнь. Так бывает. Здесь конкретно моей вины нет, я же не специально сделала так: ага, поставьте мне программы, а потом я возьму и кину. Нет, конечно. Такого никогда не было.

Но вот так получилось. Почитав некоторые отзывы, я думала: сейчас, может, на старт это как-то повлияет, на контрольных прокатах судьи тоже резко оценивали, и я допускала ошибки. Я очень по этому поводу переживала, поэтому очень удивилась, когда по итогам проката в Казани я получила столь высокие баллы", — приводит слова Косторной РИА «Новости».